Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября - СМИ

Турция возобновляет приостановленное в июле авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября, сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу.
"По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но затем приостановлены 4 июля из-за роста случаев заражения коронавирусом, будут возобновлены с 1 сентября", - говорится в сообщении.
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечающем за вопросы авиасообщения, агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что речь идет об открытии въезда в Турцию для казахстанцев.
"Здесь вопрос въезда стоит, а не рейсов. Посольство Казахстана ведет переговоры по этому поводу", - заявили в пресс-службе ведомства.
В начале июля Турция приостановила въезд казахстанских туристов в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Казахстане.
С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. 13 августа госкомиссия во главе с премьера Казахстана Аскара Мамина приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
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