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Регион 15.08.2020 11:24

Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября - СМИ

Турция возобновляет приостановленное в июле авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября, сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу.

"По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но затем приостановлены 4 июля из-за роста случаев заражения коронавирусом, будут возобновлены с 1 сентября", - говорится в сообщении.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечающем за вопросы авиасообщения, агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что речь идет об открытии въезда в Турцию для казахстанцев.

"Здесь вопрос въезда стоит, а не рейсов. Посольство Казахстана ведет переговоры по этому поводу", - заявили в пресс-службе ведомства.

В начале июля Турция приостановила въезд казахстанских туристов в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Казахстане.

С 5 июля в Казахстане был введен двухнедельный карантин, который неоднократно продлевался. 13 августа госкомиссия во главе с премьера Казахстана Аскара Мамина приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране с 17 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]