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СНГ 15.08.2020 14:39

В Казахстане за сутки 828 заболеваний коронавирусной пневмонией, скончались 13 человек

Медики в Казахстане за минувшие сутки выявили 828 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались 13 человек, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

Накануне в стране было зарегистрировано 934 заболевания коронавирусной пневмонией и 10 связанных с ней летальных исходов за сутки.

Всего с начала августа в республике зарегистрировано 17 тыс. 494 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста, умерли 211 человек.

Как сообщалось, к утру субботы в Казахстане зарегистрировано 102 тыс. 287 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+439 за сутки).

Число жертв коронавируса достигло 1377 (+21 за сутки), говорится в сообщении Минздрава.

В настоящее время лечатся от COVID-19 в Казахстане 20 тыс. 194 человек, среди них 109 детей. "В стационарах находится 3 тыс. 457 пациентов, на амбулаторном лечении - 16 тыс. 737 человек. 404 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 - крайней степени тяжести, 79 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ПНЕВМОНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]