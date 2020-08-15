В Казахстане за сутки 828 заболеваний коронавирусной пневмонией, скончались 13 человек

Медики в Казахстане за минувшие сутки выявили 828 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались 13 человек, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

Накануне в стране было зарегистрировано 934 заболевания коронавирусной пневмонией и 10 связанных с ней летальных исходов за сутки.

Всего с начала августа в республике зарегистрировано 17 тыс. 494 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста, умерли 211 человек.

Как сообщалось, к утру субботы в Казахстане зарегистрировано 102 тыс. 287 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+439 за сутки).

Число жертв коронавируса достигло 1377 (+21 за сутки), говорится в сообщении Минздрава.

В настоящее время лечатся от COVID-19 в Казахстане 20 тыс. 194 человек, среди них 109 детей. "В стационарах находится 3 тыс. 457 пациентов, на амбулаторном лечении - 16 тыс. 737 человек. 404 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 - крайней степени тяжести, 79 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает в субботу пресс-служба ведомства.