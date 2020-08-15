Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана – МИД

Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и ОАО Azerkosmos.

"В результате мониторинга, проведенного Azerkosmos через спутник "Azersky", подтвержден факт незаконного заселения в оккупированном Кельбаджарском районе. Поселок, строительство которого началось в конце 2019 года, сейчас состоит из 15 домов. Скорость и прогресс строительства предполагают, что этот поселок будет и дальше расширяться. Мы хотели бы сообщить вам, что в рамках такой искусственной политики заселения, в последние годы на оккупированных территориях были также построены такие жилые комплексы, как «Аракамукс» в Джебраиле, «Ариаван» в Лачине, а также были созданы незаконные поселения в Зангилане, селе Ханлыг Губадлинского района.

МИД отмечает, что строительство новых поселений на оккупированных территориях Азербайджана доказывает, что Армения продолжает незаконную деятельность, нарушая международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним.

"Эта незаконная деятельность направлена ​​на продолжение и усиление оккупационной политики в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, аннексию наших территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов