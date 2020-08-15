За сутки в Таджикистане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Минздрав

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 40 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 029 случаев, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Днем ранее сообщалось о 39 выявленных заражений за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 38 человек, с начала пандемии выздоровели 6 815, или 84,9% больных.

За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 64 человека.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения коронавирусной инфекцией 30 апреля.