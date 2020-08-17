Азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый день конкурса "Танковый биатлон" в России, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон". По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый же день конкурса. Команда из Азербайджана будет состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии", - отмечает ведомство.
По данным Минобороны, в жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.
Как сообщалось, конкурс "Танковый биатлон " пройдет в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2020" с 23 августа по 5 сентября.
По результатам прошлогодних игр среди 23 команд военнослужащие Азербайджана заняли 4-ое место.
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