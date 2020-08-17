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Оборона 17.08.2020 20:13

Азербайджанские танкисты на конкурсе "Танковый биатлон" будут состязаться с экипажами из Китая, Беларуси и Сербии

Азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый день конкурса "Танковый биатлон" в России, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон". По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый же день конкурса. Команда из Азербайджана будет состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, в жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

Как сообщалось, конкурс "Танковый биатлон " пройдет в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2020" с 23 августа по 5 сентября.

По результатам прошлогодних игр среди 23 команд военнослужащие Азербайджана заняли 4-ое место.

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Тэги: РОССИЯ, ТАНКИСТЫ, ЖЕРЕБЬЕВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]