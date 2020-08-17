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СНГ 17.08.2020 20:28

ЦИК Белоруссии не усмотрел оснований для повторного голосования на отдельных участках

Центризбирком Белоруссии ответил отказом на многочисленные обращения с требованием провести повторное голосование на отдельных избирательных участках.

"В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ЦИК.

Такой ответ ЦИК дал на электронные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования. Обращения поступили в связи с тем, что участковая избирательная комиссия не вывесила копию протокола, а также в связи с предложениями назначить повторный подсчет голосов избирателей либо признать выборы недействительными по участку для голосования.

В своем ответе ЦИК ссылается на нормы Избирательного кодекса. В частности, отмечается, что "выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в местах временного содержания, а также при перевозке.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]