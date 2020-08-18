Азербайджан в январе-июле 2020г увеличил экспорт газа на 16,7% - Минэнерго

Экспорт газа из Азербайджана в январе-июле 2020 года составила 7,7 млрд кубометров, увеличившись на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В январе-июле 2020 года в Азербайджане добыто 22,3 млрд кубометров газа, что более, чем на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 4,3 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 7 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 11 млрд кубометров природного газа», - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 7,7 млрд кубометров (рост на 16,7% от показателя января-июля 2019г). При этом, в Турцию поставлено 6,3 млрд кубометров (рост более, чем на 24%), в Грузию – 1,4 млрд кубометров.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 августа 2020 года было добыто 172 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 127,8 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано 84,7 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова