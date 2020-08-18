Турция и Катар создадут объекты в Ливии для подготовки вооруженных сил

Турция и Катар создадут в Ливии объекты для подготовки вооруженных сил, сообщило во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на замминистра обороны в ливийском Правительстве национального согласия (ПНС) Саладина аль-Нимруша.
По его словам, в рамках трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил Турция и Катар направят в Ливию консультантов и военный персонал.
Договоренности достигнуты по итогам трехсторонних переговоров в Триполи министров обороны Турции и Катара Хулуси Акара и Халеда аль-Аттыйя и премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа.
Министр обороны Турции заявил журналистам в Триполи, что его страна продолжит поддерживать ПНС. "Турция поддерживает признанное ООН легитимное правительство Ливии", - сказал министр.
"Анкара продолжит прилагать все возможные усилия для обеспечения территориальной целостности, безопасности Ливии и благополучия ее народа", - подчеркнул Акар.
На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.
Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
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