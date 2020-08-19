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СНГ 19.08.2020 11:03

Первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции в среду обсудит сроки и порядок проведения новых выборов

Вопрос о новых президентских выборах в Белоруссии будет обсуждаться в среду днем на первом заседании координационного совета белорусской оппозиции, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Сегодня в 14:00 пройдет первое заседание координационного совета. Там эти вопросы - о сроках и порядке проведения выборов - будут обсуждаться. По итогам заседания будут приняты решения", - сказал он.

При этом пока кандидат от оппозиции остается неизменным.

"Мы исходим из того, что на президентских выборах в Беларуси победила Светлана Тихановская, она же инициировала создание совета. Будем ее поддерживать", - сказал Германчук.

Ранее в среду Тихановская заявила, что Координационный совет белорусской оппозиции незамедлительно объявит новые президентские выборы в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]