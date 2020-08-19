Первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции в среду обсудит сроки и порядок проведения новых выборов

Вопрос о новых президентских выборах в Белоруссии будет обсуждаться в среду днем на первом заседании координационного совета белорусской оппозиции, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Сегодня в 14:00 пройдет первое заседание координационного совета. Там эти вопросы - о сроках и порядке проведения выборов - будут обсуждаться. По итогам заседания будут приняты решения", - сказал он.

При этом пока кандидат от оппозиции остается неизменным.

"Мы исходим из того, что на президентских выборах в Беларуси победила Светлана Тихановская, она же инициировала создание совета. Будем ее поддерживать", - сказал Германчук.

Ранее в среду Тихановская заявила, что Координационный совет белорусской оппозиции незамедлительно объявит новые президентские выборы в стране.