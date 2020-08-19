В эстонских в школах учебный год начнется без удаленки

В Эстонии в школах с 1 сентября начнется обычный процесс обучения.

Как сообщила в среду на пресс-конференции министр образования Майлис Репс (Mailis Reps), "главная весть нового учебного года заключается в том, что общей необходимости в дигитальном обучении не будет. Наши показатели заболеваемости коронавирусом положительные, мы смогли удержать ее под контролем, но она все же в обществе никуда не исчезла".

Репс отметила, что торжественные акты по случаю начала учебного года будут немногочисленными.

"Если же в классе случится хоть один случай заболевания, весь класс перейдет на удаленный метод обучения", - предупредила министр.

Если около 10% учащихся школы окажутся инфицированными, решение о продолжении обучения примет местный кризисный комитет.

Министр добавила, что школам и детским садам предоставлено право отправлять заболевших детей домой и регулярно мерить температуру воспитанников.

В Эстонии средний показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составляет 7,1 человека на 100 тыс. населения. За время пандемии здесь заболели 2207 человек, умерли 63 человека.