Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2020 16:45

В эстонских в школах учебный год начнется без удаленки

В Эстонии в школах с 1 сентября начнется обычный процесс обучения.

Как сообщила в среду на пресс-конференции министр образования Майлис Репс (Mailis Reps), "главная весть нового учебного года заключается в том, что общей необходимости в дигитальном обучении не будет. Наши показатели заболеваемости коронавирусом положительные, мы смогли удержать ее под контролем, но она все же в обществе никуда не исчезла".

Репс отметила, что торжественные акты по случаю начала учебного года будут немногочисленными.

"Если же в классе случится хоть один случай заболевания, весь класс перейдет на удаленный метод обучения", - предупредила министр.

Если около 10% учащихся школы окажутся инфицированными, решение о продолжении обучения примет местный кризисный комитет.

Министр добавила, что школам и детским садам предоставлено право отправлять заболевших детей домой и регулярно мерить температуру воспитанников.

В Эстонии средний показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составляет 7,1 человека на 100 тыс. населения. За время пандемии здесь заболели 2207 человек, умерли 63 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ШКОЛЫ, РЕЖИМ


Похожие новости


Президент Эстонии избежала заражения коронавирусом в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]