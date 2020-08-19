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СНГ 19.08.2020 19:48

Украина выйдет из ряда авиадоговоров СНГ

Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств с 1993-го по 2001 годы.

"С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. ... Сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду.

Кабинет министров, в частности, поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из решения о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск); соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва); соглашения о практическом использовании положений ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва).

Кроме того, Украина планирует выйти из меморандума о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва); решения о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).

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Тэги: УКРАИНА, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]