Украина выйдет из ряда авиадоговоров СНГ

Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств с 1993-го по 2001 годы.
"С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. ... Сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду.
Кабинет министров, в частности, поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из решения о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск); соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва); соглашения о практическом использовании положений ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва).
Кроме того, Украина планирует выйти из меморандума о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва); решения о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).
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