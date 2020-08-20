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СНГ 20.08.2020 13:47

Премьер Литвы обсудил с Тихановской вопросы ее безопасности, обещал поддержку стран Балтии в проведении в Белоруссии свободных выборов

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с кандидатом от оппозиции на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланой Тихановской.

"Мы поговорили об испытаниях, которые выпали ей во время избирательной кампании, о ее огромной ответственности. А также о повседневных заботах и потребностях во время ее пребывания в Литве, обсудили вопросы ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - написал Сквернялис на своей странице в фейсбуке в четверг.

Пресс-секретарь литовского премьера Томас Бержинскас сообщила агентству BNS, что встреча состоялась в здании правительства Литвы.

Сквернялис заверил Тихановскую, что Литва вместе с Латвией, Польшей и Эстонией будет делать всё, чтобы в Белоруссии состоялись свободные и честные выборы.

"Я заверил Светлану, что правительство Литвы вместе с Латвией, Польшей и Эстонией будет делать все, чтобы в Беларуси прошли свободные и честные выборы, а ее дети смогли как можно скорее обнять своего отца на свободе", - заявил премьер-министр.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве. Там она некоторое время провела в самоизоляции, затем был проведен тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.

В Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа, продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК республики результатами, согласно которым победил Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, ТИХАНОВСКАЯ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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