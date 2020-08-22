Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - отмечает Ярмыш.

Как сообщалось, Германия 21 августа утром направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По словам Ярмыш, оппозиционер в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.