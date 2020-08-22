Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.08.2020 11:18

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - отмечает Ярмыш.

Как сообщалось, Германия 21 августа утром направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По словам Ярмыш, оппозиционер в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ГЕРМАНИЯ, ПРИЛЕТ


Похожие новости


Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию Медики не считают, что Навальный отравился - заместитель главврача омской больницы Навального отравили неустановленным психодиcлептиком - источник Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ Навального госпитализировали из-за острой аллергии Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержу Голунова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]