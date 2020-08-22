Новое месторождение газа усилит энергобезопасность Турции - президент Алиев

Обнаружение крупного газового месторождения является свидетельством промышленного потенциала и нарастающей мощи Турции, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я поздравляю Вас и братский турецкий народ с обнаружением самого крупного в истории Турции месторождения природного газа. Это был очередной важный шаг в сфере энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Обнаруение этого месторождения является проявлением промышленного потенциала и растущей мощи Турции", - отметил Алиев в поздравительном письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Алиев также напомнил об успешном сотрудничестве двух стран в сфере реализации масштабных энергетических и транспортных проектов. По его словам, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывают для двух стран новые возможности и укрепляют партнерство между Азербайджаном и Турцией.

"Надеюсь, что осуществляемые Турцией в настоящее время другие проекты по разведке (месторождений -ИФ) также будут успешными. Мы радуемся успехам братской Турции как своим собственным и впредь будем развивать и укреплять братские и дружеские взаимоотношения", - указал Алиев.

Эрдоган в пятницу объявил о том, что турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров.

Турецкий лидер также заявил о намерении Турции стать чистым экспортером энергоресурсов.

Турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к бурению скважины Tuna-1 в акватории Черного моря.

Аналитик команды исследований в области разведки и добычи консалтинговой компании Wood Mackenzie Томас Парди (Thomas Purdie) отметил, что по заявленным запасам это крупнейшее открытие в истории Турции и одно из крупнейших открытий в мире в 2020 году. Кроме того, оно подтверждает потенциал глубоководных проектов в Черном море после нескольких неудачных скважин в Болгарии, отмечает WoodMac в своем комментарии.

Директор WoodMac по европейскому газу Мюррей Дуглас (Murray Douglas) отметил, что "в 2020-х годах это открытие может иметь далеко идущие последствия для будущего импорта газа и предстоящих переговоров с поставщиками - "Газпромом", Азербайджаном и Ираном".

В 2019 году республика использовала 44 млрд куб. м газа.

Н.Аббасова