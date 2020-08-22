В Мали на переговоры с военными прибыла делегация во главе с экс-президентом Нигерии

В Мали приземлилась делегация с западноафриканскими лидерами во главе экс-президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном, которые проведут переговоры с военными и со свергнутым руководством страны, передают в субботу французские СМИ.
В частности, по словам представителя делегации, сначала они планируют встретиться с военными, а затем со свергнутым президентом Ибрагимом Бубакаром Кейтой.
В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.
Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении комендантского часа.
С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.
В дальнейшем протесты стали массовыми. Протестующие выступали против нищеты, роста коррупции и активизации экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Всё это сопровождалось столкновениями между населением и силами полиции.
Президент Ибрагим Бубакар Кейта, находившийся у власти с 2013 года (в 2018 году также победил на президентских выборах во второй раз), пользовался поддержкой французских властей. При нем французские военные развернули в стране антитеррористическую операцию "Сервал", которая в 2014 году получила название "Бархан". В бывшей колонии Франции, помимо французского военного контингента, проживает значительное число французов, в разных секторах работают французские специалисты.
На протяжении всего правления Кейты в стране возникали коррупционные скандалы, обострялись межэтнические отношения. В середине марта 2019 года в стране произошли массовые убийства мирного населения. В армии на фоне коррупции, плохого материального обеспечения, задержки зарплат зрело недовольство государственной властью. Демонстративная поддержка руководства страны Парижем порождала антифранцузские настроения среди части населения.
В МИД РФ сдержанно отреагировали на военный переворот в Мали, избегая поспешных оценок и прогнозов. При этом российским гражданам было рекомендовано воздержаться от поездок в Мали до нормализации ситуации в стране.
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