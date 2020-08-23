Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 411

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 411, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 848 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 269 человек. Выздоровели 1 тыс. 132 человека, скончались от коронавирусной инфекции 17 пациентов.

Накануне медики выявили коронавирус у девяти человек.