Большая колонна протестующих устроила шествие в центре Минска

Участники несанкционированной акции оппозиции двинулись шествием по проспекту Независимости в центре Минска, передает корреспондент "Интерфакса".

Более 100 тыс. человек двинулись колонной по проспекту в сторону площади Победы. Движение автотранспорта на проспекте Независимости нет, люди занимают весь проспект. Протестующие направляются к площади Победы, возле которой находится музей Великой Отечественной войны.

В свою очередь в районе музея развернулись армейские подразделения. Военнослужащие запрещают прессе себя снимать, а на вопрос о том, что происходит, один из военнослужащих ответил: "Люди недовольные ходят".