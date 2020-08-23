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СНГ 23.08.2020 17:07

Большая колонна протестующих устроила шествие в центре Минска

Участники несанкционированной акции оппозиции двинулись шествием по проспекту Независимости в центре Минска, передает корреспондент "Интерфакса".

Более 100 тыс. человек двинулись колонной по проспекту в сторону площади Победы. Движение автотранспорта на проспекте Независимости нет, люди занимают весь проспект. Протестующие направляются к площади Победы, возле которой находится музей Великой Отечественной войны.

В свою очередь в районе музея развернулись армейские подразделения. Военнослужащие запрещают прессе себя снимать, а на вопрос о том, что происходит, один из военнослужащих ответил: "Люди недовольные ходят".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]