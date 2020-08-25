Тихановская заявляет о готовности белорусской оппозиции к переговорам с властями

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция стремится к достижению своих целей мирными путями, готова к диалогу с властью.

"Наша задача - добиться выборов мирным путём диалога", - сказала Тихановская во вторник на заседании комитета Европарламента по международным делам.

"Я заявляю, что мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", - добавила она.