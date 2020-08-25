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СНГ 25.08.2020 14:12

Тихановская заявляет о готовности белорусской оппозиции к переговорам с властями

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция стремится к достижению своих целей мирными путями, готова к диалогу с властью.

"Наша задача - добиться выборов мирным путём диалога", - сказала Тихановская во вторник на заседании комитета Европарламента по международным делам.

"Я заявляю, что мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", - добавила она.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВЛАСТЬ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]