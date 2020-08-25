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Дальнее зарубежье 25.08.2020 19:35

CNN удостоился редкой похвалы от Трампа за освещение съезда республиканцев

Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил телеканал CNN, который обычно называет "фейковыми новостями", за то, как он освещал старт съезда Республиканской партии.

"Мне очень понравилось, что CNN осветил почти все, что было на съезде вчера вечером. Это хорошо для CNN и хорошо для всей нашей страны. Спасибо", - написал он в твиттере.

Такая похвала особенно примечательна, так как считается, что CNN поддерживает не Трампа, а его оппонентов из Демократической партии. Президент США, как правило, публично ругает этот телеканал, называет его необъективным.

При этом в понедельник Трамп раскритиковал телеканал Fox News, который как раз считают прореспубликанским, за то, что там показали лишь отрывки с первого дня республиканского съезда.

В понедельник на съезде делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

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Тэги: ТРАМП, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]