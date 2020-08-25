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Оборона 25.08.2020 19:47

Провокация Еревана в июле границе была направлена на ухудшение отношений Азербайджана со странами СНГ – Гасанов

Министры обороны Азербайджана и РФ Закир Гасанов и Сергей Шойгу во вторник на встрече в Баку обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Гасанов отметил, что агрессорская политика Армении является серьезной угрозой миру, стабильности и безопасности не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Касаясь недавних провокаций, совершенных армянской стороной в направлении Товузского района, Гасанов отметил, что они были направлены на подрыв отношений между Азербайджаном и странами СНГ», - отмечается в информации.

Подчеркнув роль Российской Федерации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр обороны Азербайджана отметил, что Россия, как и все международные организации, признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением относится к независимости и суверенитету нашей страны.

Комментируя недавние сообщения СМИ о транспортировке на самолетах вооружения из России в Армению, Шойгу отметил, что эти военные сообщения предназначены не для поставок вооружения и военной техники, в том числе военного имущества Армении, а для доставки строительных материалов, используемых в масштабных строительных работах, проводимых на 102-й российской военной базе в этой стране, а также с целью ротации военнослужащих, проходящих службу на этой базе.

Он особо подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не предпринимала никаких шагов, направленных против Азербайджана и впредь подобных шагов предпринято не будет.

«Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, текущее состояние военного сотрудничества и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества», - подчеркивается в информации.

А.Ахмедова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]