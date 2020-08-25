Провокация Еревана в июле границе была направлена на ухудшение отношений Азербайджана со странами СНГ – Гасанов

Министры обороны Азербайджана и РФ Закир Гасанов и Сергей Шойгу во вторник на встрече в Баку обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Гасанов отметил, что агрессорская политика Армении является серьезной угрозой миру, стабильности и безопасности не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Касаясь недавних провокаций, совершенных армянской стороной в направлении Товузского района, Гасанов отметил, что они были направлены на подрыв отношений между Азербайджаном и странами СНГ», - отмечается в информации.
Подчеркнув роль Российской Федерации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр обороны Азербайджана отметил, что Россия, как и все международные организации, признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением относится к независимости и суверенитету нашей страны.
Комментируя недавние сообщения СМИ о транспортировке на самолетах вооружения из России в Армению, Шойгу отметил, что эти военные сообщения предназначены не для поставок вооружения и военной техники, в том числе военного имущества Армении, а для доставки строительных материалов, используемых в масштабных строительных работах, проводимых на 102-й российской военной базе в этой стране, а также с целью ротации военнослужащих, проходящих службу на этой базе.
Он особо подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не предпринимала никаких шагов, направленных против Азербайджана и впредь подобных шагов предпринято не будет.
«Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, текущее состояние военного сотрудничества и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества», - подчеркивается в информации.
А.Ахмедова
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