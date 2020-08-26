Эстонский премьер пригласил Помпео на саммит Инициативы трех морей

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пригласил государственного секретаря США Майка Помпео в Таллин на саммит государств "Инициативы трех морей".

"На днях у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем соединенных штатов Майком Помпео, в ходе которого я сделал ему такое предложение", - сообщил он в интервью порталу телерадиовещания ERR.

Ратас отметил, что ранее Эстония пригласила на саммит и президента Дональда Трампа, но в связи с выборной компанией в Америке он вряд ли сможет посетить страну 19-20 октября, когда планируется провести встречу на высшем уровне.

"Вопрос лишь в том, пройдет ли это непосредственно здесь или по видео-мосту. Будет ли кто-то от США на высоком уровне принимать участие в этой встрече? Я думаю, что да. Мы должны стараться добиться этого", - сказал Ратас.

Ранее планировалось провести "Инициативу" в июне, но из-за пандемии было решено перенести ее на октябрь.

Встреча на высшем уровне платформы сотрудничества государств Балтийского, Черного и Адриатического моря рассматривается в Эстонии как самое крупное внешнеполитическое мероприятие нынешнего года.

Основным приоритетом работы "Инициативы" называют формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север-Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран, которые расположены между Адриатикой, Балтикой и Черным морями, с российского газа на сырье, в том числе, американских компаний.

Комментируя по просьбе "Интерфакса" предстоящий саммит, посол России в Эстонии Александр Петров сказал: "Здесь важно видеть направленность этой "инициативы".

"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими европейскими соседями, если их усилия не направлены против изоляции России, создания своего рода некоего, как раньше был такой термин, "санитарного кордона", - отметил дипломат.

"Мы открыты к сотрудничеству и хотим, чтобы с таким же настроением вели разговоры и наши европейские партнеры", - сказал Петров.

"Инициатива трех морей" является неформальной платформой сотрудничества 12 стран Центральной и Восточной Европы, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия). Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией. Важными партнерами являются Европейский союз, США и Германия.