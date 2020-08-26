Акционеры СК Azerbaycan Senaye Sigorta обсудят изменения в составе Ревизионной комиссии

Акционеры страховой компании Azerbaycan Senaye Sigorta 28 сентября 2020 года проведут внеочередное общее собрание, говорится в объявлении СК.

"Внеочередное общее собрание акционеров СК Azerbaycan Senaye Sigorta пройдет 28 сентября. На заседании будет обсуждаться вопрос изменений в составе Ревизионной комиссии", - отмечается в объявлении.

ОАО «Азербайджанское промышленное страхование» входит в структуру Azersun Holding. Акционерами являются 2 юридических лица – «Азербайджанский промышленный банк» и ООО «Anadolu İnvestment Kompani». Уставный капитал равен 11 млн манатов.

А. Мамедов