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Финансы 26.08.2020 10:49

Акционеры СК Azerbaycan Senaye Sigorta обсудят изменения в составе Ревизионной комиссии

Акционеры страховой компании Azerbaycan Senaye Sigorta 28 сентября 2020 года проведут внеочередное общее собрание, говорится в объявлении СК.

"Внеочередное общее собрание акционеров СК Azerbaycan Senaye Sigorta пройдет 28 сентября. На заседании будет обсуждаться вопрос изменений в составе Ревизионной комиссии", - отмечается в объявлении.

ОАО «Азербайджанское промышленное страхование» входит в структуру Azersun Holding. Акционерами являются 2 юридических лица – «Азербайджанский промышленный банк» и ООО «Anadolu İnvestment Kompani». Уставный капитал равен 11 млн манатов.

А. Мамедов

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Тэги: СК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]