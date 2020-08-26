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Внешняя политика 26.08.2020 17:37

Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Как настоящий друг России Вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов», - отмечается в тексте поздравления российского президента.

Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Мехрибан Алиева 26 августа отмечает 56-летие.

А.Ахмедова

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Тэги: ПУТИН, АЛИЕВА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]