Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Как настоящий друг России Вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов», - отмечается в тексте поздравления российского президента.

Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Мехрибан Алиева 26 августа отмечает 56-летие.

А.Ахмедова