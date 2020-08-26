Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.
«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Как настоящий друг России Вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов», - отмечается в тексте поздравления российского президента.
Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Мехрибан Алиева 26 августа отмечает 56-летие.
А.Ахмедова
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