Нигерия подготовила законопроект о нефтяной промышленности для повышения привлекательности сектора

Министерство нефти Нигерии в ближайшее время планирует представить на утверждение президенту страны законопроект о нефтяной промышленности (Petroleum Industry Bill, PIB), сообщает издание Africa Oil & Power (AOP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что документ обеспечит основу для роста добычи нефти и газа, одновременно повысив привлекательность сектора для международных инвесторов. "Внесение законопроекта является особенно срочным, учитывая неопределенность, созданную пандемией COVID-19", - отмечает AOP.

Проект предполагает оптимизацию и сокращение некоторых лицензионных платежей за нефть и газ, поощрение экологической составляющей и других "зеленых" инициатив.

"Монетизация газа - еще один ключевой приоритет правительства, отраженный в новом законопроекте. Он включает меры по поощрению компаний к разведке и добыче газа, а также пределы тарифов на его транспортировку. Стратегия преобразования газа в электроэнергию для местного производства является особенно важной темой для руководства страны", - пишет издание.

Последний нефтегазовый кодекс, принятый в 1969 году, до сих пор регулирует нефтяной сектор Нигерии. PIB готовился более 20 лет. Первая попытка принять новый закон была предпринята в 2008 году. Основная идея версии 2008 года заключалась в повышении прозрачности нефтяного сектора, а именно Национальной нигерийской нефтяной корпорации (NNPC), а также в увеличении доли доходов страны в нефтяных проектах. Принятие законопроекта не удалось из-за возражений со стороны как международных операторов, так и NNPC по поводу содержания документа.

Принятие нового законопроекта было внесено в список первоочередных задач законодательной повестки дня девятой Национальной ассамблеи Нигерии. По мнению министра нефти Нигерии Тимипре Сильва, законопроект обеспечивает интерес инвесторов, сохраняя при этом долю правительства. PIB уделяет большое внимание развитию внутреннего газового рынка в Нигерии, где в настоящее время работает всего несколько операторов. Он считает, что что предлагаемая структура будет поощрять инвестиции и позволит избежать образования монополии.

Нигерия объявила о планах достижения добычи в 3 млн баррелей в сутки. Хотя пандемия COVID-19 наряду с сокращениями в рамках соглашения ОПЕК+ помешала намерениям страны, предстоящий раунд торгов на небольшие месторождения, а также перспективы нефтегазовых месторождений Bonga South и West должны позволить Нигерии реализовать свои планы, когда PIB будет принят.

Из российских компаний в Нигерии работает "ЛУКОЙЛ" , который с 2014 года участвует в шельфовом проекте в Нигерии на блоке OML-140 с долей участия 18%. Блок расположен в Гвинейском заливе на расстоянии 135 километров от побережья. В пределах участка открыты месторождения Нсико и Офигбо, несколько структур считаются перспективными. Оператором проекта является компания Chevron (Star Ultra Deep Petroleum). Участники: нигерийская госкомпания NNPC - 30%, Star Ultra Deep Petroleum (STAR) - 27%, ONG - 25%, "ЛУКОЙЛ" - 18%. Лицензия на его освоение была выдана Chevron в 2009 году на срок 20 лет. Также "ЛУКОЙЛ" реализовал опцион на покупку 40% у Chevron в геологоразведочном Блоке 132 и продолжает переговоры с Eni по вхождению в проект Аба.

С 2009 года LITASCO SA (входит в группу "ЛУКОЙЛ") является крупным поставщиком нефтепродуктов в Нигерию и покупателем нефти, добываемой в стране.

В 2018 году "ЛУКОЙЛ" зарегистрировал в стране дочернюю компанию - LUKOIL Upstream Production Nigeria Ltd.

В октябре 2019 года президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и управляющий директор нигерийской нефтяной NNPC подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны намерены рассмотреть возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки углеводородов на территории Нигерии, а также расширение существующих торговых отношений. Кроме того, документ предусматривает возможное сотрудничество между компаниями и проектно-техническое предоставление ноу-хау "ЛУКОЙЛа" в реализации проектов по добыче и переработке.