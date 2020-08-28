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Финансы 28.08.2020 13:42

Азербайджанская СК AzSigorta временно приостановила сотрудничество с Fitch Ratings из-за COVID-19

Азербайджанская страховая компания «AzSigorta» временно приостановила сотрудничество с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings с целью оптимизации расходов, говорится в сообщении СК.

"Пандемия коронавируса повлияла и на страховой сектор. Волатильность финансового сектора снижает необходимость обновления рейтинга компании. Поэтому было принято решение временно приостановить сотрудничество AzSigorta с Fitch Ratings с целью оптимизации затрат и снижения расходов в иностранной валюте", - отмечается в сообщении.

В мае 2020 года Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости AzSigorta на уровне "B", прогноз по рейтингу был сохранен как "стабильный".

СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.

А. Мамедов

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Тэги: AZSIGORTA, FITCH, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]