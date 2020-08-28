Киев опасается закрытия Белоруссией транзита в порты Литвы

Возможное введение Белоруссией запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках, заявило министерство инфраструктуры Украины.

"Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.

Лукашенко в пятницу заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море.

Он также заявил, что Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты).

Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза, включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.

Уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.