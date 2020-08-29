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Регион 29.08.2020 13:00

Турецкие ВМС проведут учебные стрельбы в восточном Средиземноморье

ВМС Турции в ночь на субботу по каналам международной автоматизированной системы оповещения (NAVTEX) передали сообщение о проведении учебных стрельб с 29 августа по 11 сентября в восточной части Средиземного моря, пишет турецкая газета "Сабах".

Они пройдут южнее города Анамур в провинции Мерсин. Этот город расположен в 73 км к северу от побережья Кипра.

В четверг Турция передала аналогичное предупреждение об учебных стрельбах, запланированных на 1 и 2 сентября.

Система NAVTEX используется для оповещения судов и самолетов о проведении учений на море в том или ином районе мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]