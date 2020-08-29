Турецкие ВМС проведут учебные стрельбы в восточном Средиземноморье

ВМС Турции в ночь на субботу по каналам международной автоматизированной системы оповещения (NAVTEX) передали сообщение о проведении учебных стрельб с 29 августа по 11 сентября в восточной части Средиземного моря, пишет турецкая газета "Сабах".

Они пройдут южнее города Анамур в провинции Мерсин. Этот город расположен в 73 км к северу от побережья Кипра.

В четверг Турция передала аналогичное предупреждение об учебных стрельбах, запланированных на 1 и 2 сентября.

Система NAVTEX используется для оповещения судов и самолетов о проведении учений на море в том или ином районе мира.