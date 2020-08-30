В Белоруссии несколько сотен спортсменов выступили с требованием провести новые выборы президента

Около 400 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.
Обращение спортсменов опубликовало издание Tribuna.com. Сообщается, что среди подписантов письма чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, заслуженные мастера спорта, в том числе Андрей Кравченко, Дмитрий Асанов, Степан Попов, Александра Герасименя, Наталья Лещик, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Анна Гуськова, Александра Романовская, Елена Левченко, Мелитина Станюта.
Помимо проведения повторных выборов, в своем обращении спортсмены настаивают на отставке нынешнего состава ЦИК, освобождении и реабилитации всех политзаключенных, а также на проведении проверки законности действий правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.
Также в обращении содержится требование "выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку".
Подписанты заявили, что в случае давления на них со стороны властей они будут действовать солидарно, вплоть до отказа от участия в международных спортивных соревнованиях.
"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", - говорится в заявлении.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Протестующие требуют проведения повторных выборов. В период 9-11 августа силовики проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств - водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями. В течение трех суток после выборов были задержаны около 7 тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались.
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