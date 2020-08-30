Тихановская желает начать диалог с властями Белоруссии - глава МИД Финляндии

Находящаяся Литве бывшая кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны.

"Тихановская попросила меня поддержки в начале диалога с властями Беларуси и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог", рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в воскресенье на пресс-конференции в Таллине об итогах своего субботнего визита в Литву.

Он отметил, что прибыл в Эстонию прямо из Вильнюса, где встречался с литовским коллегой Линасом Линкевичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он также отметил, что "главной целью оппозиции (Белоруссии) является создать диалог с президентом Александром Лукашенко и его администрацией и провести мирные переговоры о том, в каких изменениях нуждается Беларусь".

Он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России. "Они исходят из того, что необходимо соблюдать законы и Конституцию собственной страны", - сказал глава МИД.

"Мы надеемся на быстрое продвижение диалога. Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией", - заявил Хаависто.

Он сообщил также, что министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в пятницу договорились о подготовке санкционного списка, в который будет включен ряд лиц, ответственных за силовое подавление мирных протестов и фальсификацию президентских выборов в Беларуси.