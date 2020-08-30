Оппозиционный марш протеста в Минске перерос в массовую акцию

Десятки тысяч людей собрались в центре Минска на несанкционированный оппозиционный "Марш мира и независимости". Независимые эксперты оценивают его численность более чем в 100 тысяч человек.

Как сообщают очевидцы, манифестанты заполнили тротуары и проезжую часть проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей стягиваются со стороны Нямиги.

В центре протестующие заняли проспект Независимости проспект Победителей вплоть до стелы "Минск город-герой", которая оцеплена военными.

Непосредственной рядом со стелой, которая оцеплена несколькими сотнями военных, собрались десятки тысяч протестующих.

Большое число митингующих движутся в районе Октябрьской площади.

Многие пришли с детьми. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!" В колонне несут семиметровый бело-красно-белый флаг, под которым выступает оппозиция. Также митингующие несут и три флага МАЗа.

При этом участники протестов пропускают технику экстренных служб. Они синхронно расступаются на проезжей части и освобождают проезд автомобилям "скорой помощи".

Протестные выступления происходят не только в центре, но и других частях Минска. Так люди с бело-красно-белыми флагами выстраиваются в живые цепи вдоль проезжей части и митингуют в районе Уручье и вблизи станции метро "Пушкинская".