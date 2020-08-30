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СНГ 30.08.2020 17:34

Оппозиционный марш протеста в Минске перерос в массовую акцию

Десятки тысяч людей собрались в центре Минска на несанкционированный оппозиционный "Марш мира и независимости". Независимые эксперты оценивают его численность более чем в 100 тысяч человек.

Как сообщают очевидцы, манифестанты заполнили тротуары и проезжую часть проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей стягиваются со стороны Нямиги.

В центре протестующие заняли проспект Независимости проспект Победителей вплоть до стелы "Минск город-герой", которая оцеплена военными.

Непосредственной рядом со стелой, которая оцеплена несколькими сотнями военных, собрались десятки тысяч протестующих.

Большое число митингующих движутся в районе Октябрьской площади.

Многие пришли с детьми. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!" В колонне несут семиметровый бело-красно-белый флаг, под которым выступает оппозиция. Также митингующие несут и три флага МАЗа.

При этом участники протестов пропускают технику экстренных служб. Они синхронно расступаются на проезжей части и освобождают проезд автомобилям "скорой помощи".

Протестные выступления происходят не только в центре, но и других частях Минска. Так люди с бело-красно-белыми флагами выстраиваются в живые цепи вдоль проезжей части и митингуют в районе Уручье и вблизи станции метро "Пушкинская".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, АКЦИЯ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]