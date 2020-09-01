В ЕС объявлен конкурс идей по решению социальных и экологических проблем

В Европейском союзе объявлен конкурс идей целевых программ или "миссий", направленных на поиск решений социальных и экологических проблем.

"Миссии помогут определить четкие цели и найти решения некоторых из самых насущных проблем, стоящих перед нашим миром, что, в свою очередь, повысит эффективность финансирования исследований и инноваций", - написала во вторник в коммюнике комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.

Она призвала граждан выражать свое мнение, вносить предложения, участвовать в их разработке и реализации.

"Вместе мы сделаем Европу более здоровой, экологичной и устойчивой", - заявила Габриэль.

Миссии ЕС, разъясняет Еврокомиссия, направлены на поиск решений некоторых из самых серьезных социальных проблем, таких как лечение рака, адаптация к изменению климата, здоровье океанов, климатическая нейтральность городов, а также здоровье почвы и продуктов питания.

В рамках этого процесса была запущена интерактивная пилотная платформа, чтобы каждый мог выдвигать свои идеи и голосовать за те, которые ему нравятся. Возможность подать предложения открыта до 6 сентября, а голосование продлится до 14 сентября.

Еще в июне "советы миссий" из независимых экспертов, представляющих инновационные, исследовательские, политические круги, гражданское общество и организации профессионалов-практиков, дали первые предложения относительно содержания целевых программ ЕС. Летом эти предложения обсуждались на онлайн-мероприятиях.

Результаты завершающего конкурса идей будут представлены на "Европейских днях науки и инноваций" (22-24 сентября 2020 г.). Выбранные миссии будут объявлены в конце 2020 года и запущены в 2021 году.