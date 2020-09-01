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Дальнее зарубежье 01.09.2020 19:02

Правительство Испании обеспокоено ускорением распространения COVID-19 в Мадриде

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник заявил, что правительство обеспокоено ростом числа заражений COVID-19 в Мадриде, сообщает радиостанция SER.

"Мы обеспокоены ситуацией в сфере общественного здраохранения и распространением вируса в Мадриде", - заявил Санчес.

На прошлой неделе правительство Испании выделило 2 тыс. военнослужащих, чтобы помогать местным властям отслеживать тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и 11 из 17 региональных правительств запросили прислать к ним военных. Мадрид запросил 150 военнослужащих.

С пятницы в Испании зарегистрировали более 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние семь дней в стране госпитализировали более 1,6 тыс. человек с коронавирусом, и 25% от этого числа в Мадриде.

Всего в Испании с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировали более 462,8 тыс. зараженных, а скончались среди них почти 29 тыс.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СТОЛИЦА, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]