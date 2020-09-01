Правительство Испании обеспокоено ускорением распространения COVID-19 в Мадриде

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник заявил, что правительство обеспокоено ростом числа заражений COVID-19 в Мадриде, сообщает радиостанция SER.
"Мы обеспокоены ситуацией в сфере общественного здраохранения и распространением вируса в Мадриде", - заявил Санчес.
На прошлой неделе правительство Испании выделило 2 тыс. военнослужащих, чтобы помогать местным властям отслеживать тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, и 11 из 17 региональных правительств запросили прислать к ним военных. Мадрид запросил 150 военнослужащих.
С пятницы в Испании зарегистрировали более 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние семь дней в стране госпитализировали более 1,6 тыс. человек с коронавирусом, и 25% от этого числа в Мадриде.
Всего в Испании с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировали более 462,8 тыс. зараженных, а скончались среди них почти 29 тыс.
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