ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, местонахождение 6 человек неизвестно

Эксперты ООН по правам человека сообщают о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержаний после президентских выборов.
"Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам", - говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Кроме того, в сообщении отмечается, что местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, шестерых человек неизвестны их родственникам.
Помимо этого, эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.
"Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом в области прав человека. Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Белоруссии должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности", - подчеркнули эксперты ООН.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые выступления противников действующего президента, которые считают официальные результаты прошедших 9 августа президентских выборов недостоверными. Протестующие требуют проведения повторных выборов. В период 9-11 августа силовые структуры проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств - водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями. В течение трех суток были задержаны около 7 тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались. К настоящему времени неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие в отношении задержанных.
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $67 млн
В МИДе Азербайджана не верят словам Мнацаканяна о мире в условиях, когда официальный Ереван постоянно совершает провокации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Потребительские данные указывают на позитивные шаги в восстановлении экономики Великобритании
Вьетнам готовится возобновить международные рейсы с середины сентября
Экономика Бразилии вошла в рецессию, падение во II кв. было рекордным - на 11,4%
Российская фармкомпания будет поставлять китайскую вакцину от коронавируса в страны ЕАЭС
Таможня Азербайджана пресекла контрабанду свыше 305 кг героина в Казахстан
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Число пользователей “Nar+” превысило 300 000 человек!
ВТБ (Азербайджан) запустил виртуального помощника в WhatsApp
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана