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Дальнее зарубежье 04.09.2020 12:37

В Сеуле продлили ограничения на работу ресторанов и кафе из-за коронавируса

Власти Южной Кореи решили продлить ограничительные меры в Сеуле и в его пригородах еще на неделю, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Речь идет об ограничениях на работу ресторанов, кондитерских и кафе. В частности, заведения могут работать только навынос или осуществлять доставку, обязательно соблюдение дистанции в 2,5 метра.

В столичном регионе также закрыты спортивные учреждения, в том числе фитнес-клубы и бильярдные.

В Сеуле также продлили дистанционное обучение в школах как минимум до 20 сентября.

С конца августа в Южной Корее начал увеличиваться ежедневный прирост новых случаев, достигнув 441 случая 27 августа. За минувшие сутки в Южной Корее выявили 198 новых случаев коронавируса, это уже второй день подряд, когда показатель опускается ниже 200. Однако местные власти считают, что пока тенденция не закрепилась, и поэтому ослаблять ограничения еще рано.

За время пандемии в Южной Кореи выявили около 20 тыс. случаев COVID-19, более 300 человек скончались.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]