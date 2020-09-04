Доля ВИЭ в энергобалансе РФ может достигнуть 4-5% в будущем - Новак

Возобновляемая энергетика может занять 4-5% в энергетическом балансе России, сообщил министр энергетики Александр Новак на сессии Global Manufacturing & Industrial Summit.
"В целом мы нацелены на относительно небольшие цифры - 4-5% (доля возобновляемой энергетики в энергобалансе России - ИФ), принимая во внимание, что у нашей страны есть более экономически эффективные источники в нашем балансе", - сказал глава ведомства.
Он напомнил, что пока производство электроэнергии при помощи "зеленых" источников более дорогое, чем выработка с использованием угля или газа. В дальнейшем в ведомстве надеются на отказ от "субсидирования" этой отрасли при помощи рыночных механизмов и достижение ею конкурентоспособности.
В настоящий момент в РФ действует программа поддержки строительства объектов по производству электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Как напомнил Новак, к началу этой программы в 2014 году в энергобалансе России ВИЭ занимали меньше 1%, сейчас - около 2%.
"Почему такие маленькие цифры? Наш энергетический баланс 250 ГВт. У нас много северных территорий, много энергии используется для отопления домов, больниц, школ и т.п.. Как мы понимаем, солнечная генерация - не источник тепла, только электричества. Тепло - главная часть нашего баланса", - подчеркнул Новак. По его словам, в энергобалансе около 46% приходятся на производство энергии на газе, 19% - на атомную энергетику, сопоставимые доли приходятся еще на производство на основе угля и на гидроэнергетику.
Министр заверил, что ВИЭ в России будут развиваться и далее. "Мы планируем продолжать эту программу на следующие 10 лет, с 2024 года до 2034 года, чтобы построить еще 10 ГВт", - заверил министр, уточнив, что речь идет о дальнейшем сокращении цены проектов настолько, чтобы не субсидировать их и они была конкурентными.
В настоящий момент принципиальное решение о продлении программы принято, но ее детали еще обсуждаются.
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