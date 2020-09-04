Сербия готова переместить посольство в Израиле в Иерусалим

Высшее руководство Сербии заявило в пятницу в Вашингтоне о готовности перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

По его данным, об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед встречами с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.

Ранее в пятницу Белград и Приштина в Вашингтоне пришли к соглашению о расширении экономических связей.