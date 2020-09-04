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Дальнее зарубежье 04.09.2020 22:48

Сербия готова переместить посольство в Израиле в Иерусалим

Высшее руководство Сербии заявило в пятницу в Вашингтоне о готовности перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

По его данным, об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед встречами с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.

Ранее в пятницу Белград и Приштина в Вашингтоне пришли к соглашению о расширении экономических связей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРБИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]