Сербия готова переместить посольство в Израиле в Иерусалим

Высшее руководство Сербии заявило в пятницу в Вашингтоне о готовности перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.
По его данным, об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед встречами с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Ранее в пятницу Белград и Приштина в Вашингтоне пришли к соглашению о расширении экономических связей.
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