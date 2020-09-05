Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ осудили попытки реабилитации нацизма

Министры обороны стран ШОС, ОДКБ И СНГ выступили против попыток фальсификации истории второй мировой войны.
"Решительно осуждаем попытки фальсификации истории, причин и итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего востока не имеют срока давности и их необходимо неукоснительно соблюдать", - говорится в заявлении министров, опубликованном в субботу Минобороны РФ.
Министры также заявили о необходимости бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом. "Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания", - заявили министры.
"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и во второй мировой войне мы вновь выступаем за всеобъемлющий диалог, направленный на укрепление системы международной безопасности", - говорится в документе.
Встреча министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ прошла в подмосковном парке "Патриот" 4 сентября.
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