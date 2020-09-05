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СНГ 05.09.2020 20:30

Лукашенко назвал главной задачей властей Белоруссии нормальное функционирование экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главной задачей и главной проблемой властей страны нормальное функционирование экономики.

"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность - это экономика. Есть экономика - значит, будет все стабильно. Нет экономики - то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Видеофрагмент совещания опубликовал в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Сам Лукашенко считает, что в последнее время сделано немало для того, чтобы экономика "нормально функционировала".

"Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ЭКОНОМИКА, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]