Лукашенко назвал главной задачей властей Белоруссии нормальное функционирование экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главной задачей и главной проблемой властей страны нормальное функционирование экономики.

"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность - это экономика. Есть экономика - значит, будет все стабильно. Нет экономики - то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Видеофрагмент совещания опубликовал в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Сам Лукашенко считает, что в последнее время сделано немало для того, чтобы экономика "нормально функционировала".

"Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат", - сказал президент.