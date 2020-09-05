Лукашенко назвал главной задачей властей Белоруссии нормальное функционирование экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главной задачей и главной проблемой властей страны нормальное функционирование экономики.
"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность - это экономика. Есть экономика - значит, будет все стабильно. Нет экономики - то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.
Видеофрагмент совещания опубликовал в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".
Сам Лукашенко считает, что в последнее время сделано немало для того, чтобы экономика "нормально функционировала".
"Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат", - сказал президент.
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