Алиев наградил директора Сечина орденом «Дружбы» за вклад «в развитие экономических связей» между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении главного исполнительного директора, председателя правления российской нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина орденом "Достлуг" ("Дружба"), сообщает сайт главы государства.

Сечин удостоен ордена "Достлуг" «за заслуги в укреплении экономических связей между Азербайджаном и Россией».

Глава государства также поздравил Сечина с 60-тилетием. «Под вашим руководством «Роснефть» добилась больших успехов и стала одним из мировых лидеров нефтегазовой отрасли. Сотрудничество между Роснефтью и Госнефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) является важной составляющей азербайджано-российских отношений в энергетической сфере и вносит значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья и успехов», - говорится в тексте поздравления президента Азербайджана.

Х.Насирзаде