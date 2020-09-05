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ТЭК 05.09.2020 16:30

Алиев наградил директора Сечина орденом «Дружбы» за вклад «в развитие экономических связей» между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении главного исполнительного директора, председателя правления российской нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина орденом "Достлуг" ("Дружба"), сообщает сайт главы государства.

Сечин удостоен ордена "Достлуг" «за заслуги в укреплении экономических связей между Азербайджаном и Россией».

Глава государства также поздравил Сечина с 60-тилетием. «Под вашим руководством «Роснефть» добилась больших успехов и стала одним из мировых лидеров нефтегазовой отрасли. Сотрудничество между Роснефтью и Госнефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) является важной составляющей азербайджано-российских отношений в энергетической сфере и вносит значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья и успехов», - говорится в тексте поздравления президента Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: АЛИЕВ, СЕЧИН, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]