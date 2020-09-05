Алиев наградил директора Сечина орденом «Дружбы» за вклад «в развитие экономических связей» между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении главного исполнительного директора, председателя правления российской нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина орденом "Достлуг" ("Дружба"), сообщает сайт главы государства.
Сечин удостоен ордена "Достлуг" «за заслуги в укреплении экономических связей между Азербайджаном и Россией».
Глава государства также поздравил Сечина с 60-тилетием. «Под вашим руководством «Роснефть» добилась больших успехов и стала одним из мировых лидеров нефтегазовой отрасли. Сотрудничество между Роснефтью и Госнефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) является важной составляющей азербайджано-российских отношений в энергетической сфере и вносит значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья и успехов», - говорится в тексте поздравления президента Азербайджана.
Х.Насирзаде
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