Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

Полиция Британии арестовала около 70 человек, которые в субботу заблокировали и помешали работе двух типографий, где печатают крупные британские газеты, сообщает Associated Press.
Эко-активисты подогнали грузовики и заблокировали дорогу к типографиям в Броксборне, расположенном к северу от Лондона. Они также выставили на дорогах заграждения, мешающие проезду транспорта. На этих типографиях печатают такие крупнейшие британские издания, как Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.
Группа активистов заявила, что этой акцией они решили нарушить работу газет, которые "не способны честно и точно сообщать об экологической обстановке, а также постоянно манипулируют правдой, преследуя личную выгоду и в угоду политической повестке".
Демонстрация прошла утром в субботу, она помешала распространению субботних газет.
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