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СНГ 06.09.2020 16:20

Колонна сторонников белорусской оппозиции направляется к резиденции Лукашенко

Участники многотысячного несанкционированного марша оппозиции в Минске движутся в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, колонна из порядка 40 тыс. человек покидает проспект Независимости и направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости - городская резиденция Лукашенко.

Еще несколько тысяч людей направляются в сторону резиденции со стороны Нямиги.

Тем временем подходы к резиденции перекрыты силовиками, там выставлены комплексы "Рубеж".

Саму резиденцию охраняет бронетехника - порядка 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, предположительно снайперы.

Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черном камуфляже без опознавательных знаков.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КОЛОННА, РЕЗИДЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]