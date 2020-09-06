Колонна сторонников белорусской оппозиции направляется к резиденции Лукашенко

Участники многотысячного несанкционированного марша оппозиции в Минске движутся в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, колонна из порядка 40 тыс. человек покидает проспект Независимости и направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости - городская резиденция Лукашенко.
Еще несколько тысяч людей направляются в сторону резиденции со стороны Нямиги.
Тем временем подходы к резиденции перекрыты силовиками, там выставлены комплексы "Рубеж".
Саму резиденцию охраняет бронетехника - порядка 10 БТР, на крыше замечены люди в черном камуфляже, предположительно снайперы.
Вокруг резиденции также выставлено оцепление из людей в черном камуфляже без опознавательных знаков.
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