Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0227 GBR   2.2492 TRY   0.2287

Цена на нефть

$/bbl   04.09 WTI 39.77 -1.60 Brent 42.66 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.09.2020 17:26

Барнье обеспокоен переговорами с Лондоном об отношениях после Brexit, но верит в возможность соглашения

Нынешняя позиция Лондона на переговорах об отношениях с ЕС после Brexit вызывает беспокойство, заявил координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье.

"Это очень долгие переговоры, начавшиеся 4 года назад... Сначала обсуждались "развод" и соответствующие условия, а затем, какие отношения установить в будущем. И сегодня вопрос в этом", - заявил в понедельник главный переговорщик ЕС в интервью радиостанции France Inter.

По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".

Он объяснил, что очередной раунд переговоров, который начинается на этой неделе, не будет последним - предстоят еще другие в октябре.

"Переговоры сложные. Британцы хотели бы получить для себя наибольшую выгоду", - сказал Барнье.

Он пообещал, что "интересы Европейского союза будут соблюдены", и призвал граждан ЕС сохранять доверие к способности его команды добиться в ближайшие недели выгодного для Евросоюза соглашения.

Комментируя сведения из британских СМИ о том, что европейские лидеры могут отстранить Барнье от дальнейших переговоров с целью попытаться их разблокировать, координатор ЕС отметил: "Уже четыре года я живу под атаками этих таблоидов... Эти люди не знают, как мы работаем".

Ряд спорных позиций на переговорах остается без изменений, в том числе отношения в области рыболовства. Британская сторона жестко настаивает на своих условиях, но, по мнению Барнье, "соглашение возможно".

Он воздержался от подробного комментария к информации Financial Times, согласно которой правительство британского премьера Бориса Джонсона, возможно, планирует отказаться от обязательств, взятых на себя во время переговоров по выходу из ЕС. В частности, речь идет об обязательствах Лондона по поддержанию открытой границы между британской территорией Северная Ирландия и Ирландией, входящей в ЕС, что было предусмотрено подписанным соглашением о Brexit.

Барнье сказал, что он попросит подробностей у своего британского коллеги Дэвида Фроста, "чтобы лучше понять намерения правительства" Великобритании. Обе стороны встретятся во вторник в Лондоне для проведения восьмого раунда переговоров.

"Этот протокол (по Северной Ирландии и Ирландии - ИФ) является условием сохранения мира и защиты целостности единого рынка. Это также предварительное условие для доверия между нами, потому что все, что было подписано в прошлом, должно уважаться", - заявил Барнье.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что торговое соглашение с ЕС должно быть заключено до 15 октября, в ином случае его не будет.

"Если мы не сможем договориться к тому времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении премьер-министра, которое опубликовал его офис.

По мнению Джонсона, если сделка не будет согласована, у Британии будут торговые отношения с ЕС, аналогичные отношениям Евросоюза и Австралии, что будет "хорошим результатом".

"Мы будем иметь полный контроль над нашими законами, нашими правилами и нашими рыболовными водами", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, БЕСПОКОЙСТВО


Похожие новости


Переговоры ЕС и Великобритании должны активизироваться, нужен новый импульс Европейский бизнес призвал ускорить работу над соглашением об отношениях между ЕС и Великобританией Барнье рассчитывает довести переговоры с Лондоном до успешного конца, несмотря на коронавирус Великобритании может заключить торговую сделку с Брюсселем, не принимая при этом нормы ЕС - Джонсон Великобритания покинула ЕС Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]