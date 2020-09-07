В Белоруссии начата подготовка предложений по расширению полномочий органов власти

В Белоруссии создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти, сообщила пресс-служба Совмина.
"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 4 сентября 2020 года №176р создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти", - говорится в сообщении.
Рабочей группе под руководством первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова поручено провести комплексный анализ законодательства.
Сообщается, что среди вопросов, которые будет изучать созданная структура, согласование кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов, административно-территориальное устройство, утверждение генпланов, архитектурной и градостроительной деятельности и др.
Проведение комплексного анализа запланировано до 20 сентября текущего года.
На его основе межведомственной рабочей группе поручено выработать системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений. Предложения будут внесены в Совет министров.
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