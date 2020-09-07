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СНГ 07.09.2020 16:26

В Белоруссии начата подготовка предложений по расширению полномочий органов власти

В Белоруссии создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти, сообщила пресс-служба Совмина.

"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 4 сентября 2020 года №176р создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти", - говорится в сообщении.

Рабочей группе под руководством первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова поручено провести комплексный анализ законодательства.

Сообщается, что среди вопросов, которые будет изучать созданная структура, согласование кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов, административно-территориальное устройство, утверждение генпланов, архитектурной и градостроительной деятельности и др.

Проведение комплексного анализа запланировано до 20 сентября текущего года.

На его основе межведомственной рабочей группе поручено выработать системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений. Предложения будут внесены в Совет министров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛНОМОЧИЯ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]