Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт картофеля в Украину почти в 3 раза, в РФ – на 24%

Азербайджан в I-ом полугодии 2020 года увеличил экспорт картофеля на 32% - до 81 тыс. 275,18 тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость экспортированного картофеля оценивается в $33 млн 752,27 тыс. (рост на 26%).

Основные поставки были осуществлены в Россию, на долю которой пришлось 85% всего экспорта картофеля из Азербайджана в отчетный период. В частности, за январь-июнь 2020 года в Россию экспортировано 69 тыс. 155,74 тонны картофеля (рост на 23,9%) на сумму $30 млн 777,02 тыс. (рост на 22,7%).

Кроме того, Украина в отчетный период увеличила импорт азербайджанского картофеля до 7 тыс. 370,4 тонн на сумму $1 млн 840,39 тыс. (рост в количественном выражении составил в 2,9 раза, в денежном – 2,4 раза).

В числе покупателей картофеля из Азербайджана в первом полугодии также фигурируют: Казахстан, Молдова, Беларусь, Грузия, Туркменистан.

При этом, за январь-июнь в Азербайджан импортировано 90 тыс. 673,75 тонн картофеля (спад на 0,8%) на сумму $24 млн 744,05 тыс. (рост на 3,7%).

Основными поставщиками картофеля в Азербайджан являлись Россия и Иран. В частности, Россия поставила 35 тыс. 795,4 тонны (на $8 млн 984,37 тыс.), Иран - 36 тыс. 55,18 тонн картофеля (на $8 млн 754,28 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из РФ сократился в количественном выражении на 6,3%, в стоимостном - на 2,2%, из Ирана – увеличился на 0,4% в количественном и денежном выражениях.

Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 61,785 тыс. тонн картофеля на сумму 26 млн 851,81 тыс.

Н.Аббасова