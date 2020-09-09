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Дальнее зарубежье 09.09.2020 09:53

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана, погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли, еще 10 ранены в среду в результате взрыва в центральной части Кабула, который произошел на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, сообщает афганский телеканал TOLO News.

Вице-президент не пострадал.

"Сегодня враги Афганистана еще раз попытались нанести вред Салеху, но им не удалось реализовать их дьявольский замысел. Салех не пострадал", - сообщил представитель канцелярии вице-президента Разван Мурад.

Наблюдатели отмечают, что покушение совершено спустя несколько дней после того, как Салех попытался поднять с Исламабадом вопрос о "линии Дюранда" - неразмеченной части границы между Афганистаном и Пакистаном длиной более чем в 2 тыс. км, которую Кабул границей не признает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОКУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]