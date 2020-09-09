Ударом тайфуна "Майсак" в КНДР разрушены около 60 мостов, затоплены более 2 тыс. домов, сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, также повреждены или затоплены 60 км дорог, более трех километров железнодорожных путей.

На прошлой неделе "Майсак" принес на восточное побережье страны проливные дожди, а на этой неделе за ним последовал тайфун "Хайшен".

В связи с разрушительными последствиями "Майсака" руководитель КНДР Ким Чен Ын поручил центральному комитету Трудовой партии Кореи (ТПК) скоординировать планы после рассмотрения текущих задач на конец года.

Ким Чен Ын также отдал распоряжение 12 тыс. членам партии помочь сельским регионам в восстановлении после удара урагана.

Он подчеркнул важность завершения восстановительных работ до 75-летней годовщины ТПК, которая отмечается в следующем месяце.