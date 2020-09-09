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СНГ 09.09.2020 16:04

Лукашенко сообщил о предложении Путина направить белорусских строителей на космодром "Восточный"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему направить белорусских строителей на завершение строительства космодрома "Восточный" в Амурской области.

"Сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром "Восточный". Помните, много было разговоров - и воровство, и прочее, не построили..." - заявил Лукашенко в интервью российским СМИ.

"И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие", - сказал Лукашенко.

"Сегодня я веду переговоры, чтобы перебросить с Белорусской АЭС пару трестов, чтобы там строить. Мы сохранили крупные строительные организации", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ, КОСМОДРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]