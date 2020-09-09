Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему направить белорусских строителей на завершение строительства космодрома "Восточный" в Амурской области.

"Сейчас мы уже планируем строить в Амурской области, по-моему, космодром "Восточный". Помните, много было разговоров - и воровство, и прочее, не построили..." - заявил Лукашенко в интервью российским СМИ.

"И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие", - сказал Лукашенко.

"Сегодня я веду переговоры, чтобы перебросить с Белорусской АЭС пару трестов, чтобы там строить. Мы сохранили крупные строительные организации", - добавил президент.