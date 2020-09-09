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Финансы 09.09.2020 15:46

Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинг СК AzSigorta

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило международный рейтинг финансовой устойчивости азербайджанского ОАО «AzSigorta» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом и одновременно отозвало рейтинги СК.

«Рейтинг отозван по коммерческим причинам», - говорится в сообщении агентства.

По словам специалистов агентства, рейтинг AzSigorta отражает умеренный профиль бизнеса компании и высокий инвестиционный риск.

«Компания не смогла найти свою нишу из-за сильного конкурентного давления со стороны более крупных конкурентов на рынке. Страховые премии AzSigorta по итогам первого полугодия 2020 года снизились на 11% в годовом исчислении, а его общая рыночная доля упала до 1,6% на конец июля 2020 года с 2% годом ранее», - отмечается в сообщении.

Аналитики Fitch считают, что высокий инвестиционный риск AzSigorta вызван значительной подверженностью депозитам, размещенным в местных банках, которые имеют рейтинг категории «B» или не имеют рейтинга. Остальная часть активов вложена в государственные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, AzSigorta объявила о временном приостановлении сотрудничества с Fitch Ratings с целью оптимизации своих расходов.

СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, СТРАХОВЩИК, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]