Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинг СК AzSigorta

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило международный рейтинг финансовой устойчивости азербайджанского ОАО «AzSigorta» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом и одновременно отозвало рейтинги СК.
«Рейтинг отозван по коммерческим причинам», - говорится в сообщении агентства.
По словам специалистов агентства, рейтинг AzSigorta отражает умеренный профиль бизнеса компании и высокий инвестиционный риск.
«Компания не смогла найти свою нишу из-за сильного конкурентного давления со стороны более крупных конкурентов на рынке. Страховые премии AzSigorta по итогам первого полугодия 2020 года снизились на 11% в годовом исчислении, а его общая рыночная доля упала до 1,6% на конец июля 2020 года с 2% годом ранее», - отмечается в сообщении.
Аналитики Fitch считают, что высокий инвестиционный риск AzSigorta вызван значительной подверженностью депозитам, размещенным в местных банках, которые имеют рейтинг категории «B» или не имеют рейтинга. Остальная часть активов вложена в государственные облигации Азербайджана.
Как сообщалось ранее, AzSigorta объявила о временном приостановлении сотрудничества с Fitch Ratings с целью оптимизации своих расходов.
СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.
А.Мамедов
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