Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0025 RUR   0.0223 GBR   2.2048 TRY   0.2272

Цена на нефть

$/bbl   09.09 WTI 38.05 1.29 Brent 40.79 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.09.2020 08:38

В ФРГ считают, что Навальный выжил благодаря быстрым действиям пилота и омских врачей - германская газета

Власти ФРГ полагают, что российский оппозиционер Алексей Навальный смог остаться в живых после отправления веществом из группы "Новичок" благодаря быстрым действиям пилота рейса "Томск-Москва" и хорошей работе омских врачей, пишет немецкая газета "Цайт" со ссылкой на собственную информацию.

"По мнению Берлина, тот факт, что (оппозиционер - ИФ) до сих пор жив, объясняется лишь цепочкой благоприятных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин", - пишет газета.

По ее информации, в данном случае было применено "новое вещество из группы "Новичок" - мощное, однако действующее медленнее, чем "Новички", о которых было известно ранее.

"Немецкая сторона подозревает, что один из сотрудников ФСБ, который следил за Навальным... подмешал яд в чай или обработал им поверхность чашки", - пишет "Цайт".

"Эксперты обнаружили следы (вещества из группы "Новичок" - ИФ) на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил воду", - отмечает издание.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, НАВАЛЬНЫЙ, ЛЕЧЕНИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Навального пытались отравить, он поправится - основатель фонда Cinema for Peace

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]