В ФРГ считают, что Навальный выжил благодаря быстрым действиям пилота и омских врачей - германская газета

Власти ФРГ полагают, что российский оппозиционер Алексей Навальный смог остаться в живых после отправления веществом из группы "Новичок" благодаря быстрым действиям пилота рейса "Томск-Москва" и хорошей работе омских врачей, пишет немецкая газета "Цайт" со ссылкой на собственную информацию.
"По мнению Берлина, тот факт, что (оппозиционер - ИФ) до сих пор жив, объясняется лишь цепочкой благоприятных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин", - пишет газета.
По ее информации, в данном случае было применено "новое вещество из группы "Новичок" - мощное, однако действующее медленнее, чем "Новички", о которых было известно ранее.
"Немецкая сторона подозревает, что один из сотрудников ФСБ, который следил за Навальным... подмешал яд в чай или обработал им поверхность чашки", - пишет "Цайт".
"Эксперты обнаружили следы (вещества из группы "Новичок" - ИФ) на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил воду", - отмечает издание.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
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