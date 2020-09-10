Власти ФРГ должны будут самостоятельно решить, продолжать ли реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", заявила в четверг постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Сейчас мы обсуждаем, нужны ли санкции, согласятся ли немцы отказаться от "Северного потока 2". Лично я надеюсь, что они откажутся. Однако это решение им надо принять самим", - сказала она на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post, комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз, что канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним решением Германии.

"Меркель заявила, что любой ответ на отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального нужно координировать с партнерами по ЕС. Это не будет односторонним решением ФРГ", - пишет агентство со ссылкой на собеседника из ХДС.

По его словам, канцлер пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

"Он отметил, что Меркель не приняла финальное решение насчет того, может ли реакция в отношении Москвы (в связи с инцидентом с Навальным - ИФ) затронуть "Северный поток 2", - пишет агентство.