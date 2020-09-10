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ТЭК 10.09.2020 21:29

Берлин должен сам решить, отказываться ли от "Северного потока 2" - постпред США при НАТО

Власти ФРГ должны будут самостоятельно решить, продолжать ли реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", заявила в четверг постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Сейчас мы обсуждаем, нужны ли санкции, согласятся ли немцы отказаться от "Северного потока 2". Лично я надеюсь, что они откажутся. Однако это решение им надо принять самим", - сказала она на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post, комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз, что канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним решением Германии.

"Меркель заявила, что любой ответ на отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального нужно координировать с партнерами по ЕС. Это не будет односторонним решением ФРГ", - пишет агентство со ссылкой на собеседника из ХДС.

По его словам, канцлер пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

"Он отметил, что Меркель не приняла финальное решение насчет того, может ли реакция в отношении Москвы (в связи с инцидентом с Навальным - ИФ) затронуть "Северный поток 2", - пишет агентство.

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Тэги: США, ФРГ, ГАЗОПРОВОД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]